В Германии и Чехии заявили о возможных случаях «омикрон»-штамма коронавируса

Государственный институт здравоохранения Чехии сообщил о предполагаемом случае выявления на территории страны нового штамма коронавируса, получившего накануне обозначение «омикрон» (ранее он был известен как B.1.1.529). Об аналогичном случае заявил Министр по социальным вопросам земли Гессен Кай Клозе. Пока точного подтверждения нет.

Г-н Клозе написал в своем Twitter, что вирус, у которого наблюдаются мутации, характерные именно для «омикрона», обнаружили у гражданина, только вернувшегося из туристической поездки в Южную Африку, где новый штамм распространяется уже порядка трех недель.

«Подозрения весьма серьезные, человека уже отправили на изоляцию», — добавил он.

Власти Чехии подробностей не приводят, однако в сообщении говорится, что ученые сейчас изучают образцы вируса, чтобы определить, действительно ли это «омикрон».

Напомним, что в ходе вчерашнего экстренного заседания Всемирной организации здравоохранения озабоченность ряда национальных правительств относительно вируса подтвердилась, однако окончательных выводов о возможностях нового штамма распространяться и обходить антитела пока нет. Судя по его распространению в ЮАР, он способен вытеснить даже «дельту», который до этого считался наиболее устойчивым штаммом.

При этом страны по всему миру от ЕС до Турции и России уже заявили о прекращении авиасообщения со странами Южной Африки.