Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 14:59

В Германии и Чехии заявили о возможных случаях «омикрон»-штамма коронавируса

Пока это не точно, но у заболевшего, который прилетел из Южной Африки, вирус обладает теми же мутациями

Фото: Global Look Press

Государственный институт здравоохранения Чехии сообщил о предполагаемом случае выявления на территории страны нового штамма коронавируса, получившего накануне обозначение «омикрон» (ранее он был известен как B.1.1.529). Об аналогичном случае заявил Министр по социальным вопросам земли Гессен Кай Клозе. Пока точного подтверждения нет.

Г-н Клозе написал в своем Twitter, что вирус, у которого наблюдаются мутации, характерные именно для «омикрона», обнаружили у гражданина, только вернувшегося из туристической поездки в Южную Африку, где новый штамм распространяется уже порядка трех недель.

«Подозрения весьма серьезные, человека уже отправили на изоляцию», — добавил он.

Власти Чехии подробностей не приводят, однако в сообщении говорится, что ученые сейчас изучают образцы вируса, чтобы определить, действительно ли это «омикрон».

Напомним, что в ходе вчерашнего экстренного заседания Всемирной организации здравоохранения озабоченность ряда национальных правительств относительно вируса подтвердилась, однако окончательных выводов о возможностях нового штамма распространяться и обходить антитела пока нет. Судя по его распространению в ЮАР, он способен вытеснить даже «дельту», который до этого считался наиболее устойчивым штаммом.

При этом страны по всему миру от ЕС до Турции и России уже заявили о прекращении авиасообщения со странами Южной Африки.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Алексей Гуськов: Блокадный город, в котором звучит музыка, не сдаётся

Здоровье 50 минут назад

В Великобритании зафиксировано два случая «омикрона». Страна вводит новые ограничения

Лайфстайл 1 час назад

Лайфхак. Как стать магнитом для денег

Здоровье 2 часа назад

Глава Всемирной медицинской ассоциации: Новый штамм может стать заразен, как «дельта», и опасен, как Эбола

Здоровье 5 часов назад

Кроме Путина и Гинцбурга назальную вакцину испытали дети её создателей

Здоровье 6 часов назад

В России 1239 летальных исходов ковида за сутки и почти 34 тысячи новых заражений

Здоровье 21 час назад

Новому штамму коронавируса дали название – омикрон. Это греческая буква О

Здоровье 22 часа назад

Россия закрывается от нескольких стран, чтобы избежать завоза нового штамма коронавируса

Здоровье 1 день назад

«Отправил Дельту к праотцам»: Генетик об африканском штамме, испугавшем Европу и ВОЗ

Лайфстайл 1 день назад

Еще не человек, но уже не совсем робот. Обзор самых невероятных киборгов современности

Здоровье 1 день назад

ЕС решил закрыться от части Африки из-за нового штамма ковида. Это уже сделали Британия, Израиль и Сингапур

Здоровье 1 день назад

Беглов пообещал питерцам коллективный иммунитет на Новый год

Здоровье 1 день назад

В Самаре за 5,5 млн просят усовершенствовать систему поиска депрессивных детей в соцсетях

Здоровье 2 дня назад

«Вот и до детей добрались…» В сети оценили появление «Спутника М» для подростков

Лайфстайл 2 дня назад

Как выбрать врача по интернет-отзывам

Лайфстайл 2 дня назад

Что изменилось в правилах взыскания алиментов?

Здоровье 2 дня назад

Носить маску всем! Глава ВОЗ предупредил о «ложном чувстве безопасности» вакцинированных граждан

Здоровье 2 дня назад

В России почти 34 тысячи зараженных и 1 238 смертей от ковида за сутки

Лайфстайл 2 дня назад

Ореховая плантация на подоконнике. Как вырастить арахис у себя дома

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика