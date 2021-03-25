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Из-за нового штамма COVID-19 Британия и Израиль ограничили поездки в африканские страны

В «красный» список стран вошла ЮАР, Ботсвана, Зимбабве, Намибией, Лесото и Эсватини

Фото: Global Look Press

Ввести временный запрет на поездки в несколько стран Африки и добавить их в «красный» список решили власти Великобритании и Израиля в связи с обнаружением в них нового штамма COVID-19.

В британском правительстве сообщили о добавлении в красный список и запрета поездок в Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Лесото, Эсватини, Зимбабве и Намибию с полудня 26 ноября. Они продлятся до 4:00 по лондонскому времени (07:00 мск) 28 ноября. Тем резидентам, которые прибудут в Великобританию из этих стран, необходимо будет пройти карантин в отелях в течение 10 дней, а также пройти тестирование.

Израиль внес все вышеперечисленные страны в «красный» список стран с наибольшим риском заражения COVID-19, также туда попал Мозамбик.

Как сообщается, премьер-министр страны Нафтали Беннетт, провел консультацию по новому варианту коронавируса B.1.1529 и учитывая его распространение в странах юга Африки, принял рекомендацию Министерства здравоохранения добавить их в красный список. Он также поручил провести немедленную оценку прекращения полетов из этих стран в Израиль и обратно или реализацию другого плана по предотвращению распространения этого варианта.

Ранее британские ученые сообщили о новом штамме коронавируса B.1.1.529, который выявили в Южной Африке. Он может быть опаснее дельта-штамма, так как имеет большее число мутаций.

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