Эксперт Роспотребнадзора опроверг сообщение об обнаружении штамма «омикрон» в России

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что нового штамма коронавируса «омикрон» в России пока нет. Ранее сегодня сенатор Владимир Круглый заявил, что штамм коронавируса из южной Африки B.1.1.529 уже есть в России - его могли завести приезжающие из Египта.

«По состоянию на воскресенье штамм "омикрон" в России не обнаружен. При этом ведется активная работа по секвенированию геномов коронавируса, в том числе от пациентов, посещавших зарубежные страны в последнее время», – цитирует Хафизова ТАСС.

Накануне глава ВОЗ заявил, что новый штамм коронавируса B.1.1.529 может таким же заразным, как вариант «дельта», а Британия и Израиль ограничили поездки в африканские страны в связи с обнаружением в них нового штамма.