«Моргенштерн - крутой шоумен». Сын Пескова выразил респект рэперу, которого «прижали в последнее время»
Мика Песков, который недавно опубликовал скандальный пост об опасном вождении, ответил на вопросы о себе
17-летний сын пресс-секретаря президента ответил на вопросы подписчиков в своем Инстаграме. На прошлой неделе Мика угодил в неприятную историю из-за рассказа о нарушении правил ПДД. Дмитрию Пескову пришлось оправдывать сына.
По паспорту - Михаил
«А в Википедии ты Мик», - отметил один из подписчиков. «Вообще, по паспорту я Михаил, но с самого детства вся моя семья называет меня Мика. НЕ МИК!!!», - написал сын Пескова.
Папа ближе
«Кто тебе ближе сейчас - мама или папа? С кем больше общаешься?», - вопрос пользователя касается Екатерины Солоницкой (предыдущей жены Дмитрия Пескова). «Сейчас больше с папой, так как мама живет за границей, а я в Москве. Оба очень близки, как ни странно», - ответил Мика.
Моргенштерн - крутой
Один из пользователей спросил об отношению к популярном рэперу, на которого недавно ополчился глава Следственного комитета: «Как относишься к моргену? Чёт его в последнее время прижали как-то». «Очень крутой шоумен. Очень крутая музыка», - ответил Мика Песков.
Посвятил музыке 5 лет
«Я занимался фортепиано с 6 до 11 лет. Потом забросил это дело», - признался сын пресс-секретаря.
Учится на юриста международника
По словам Мики, на пары он ходит в Одинцовский филиал МГИМО (находится недалеко от Рублево-Успенского шоссе).
Жизнь идет спокойно
«Как справляешься со стрессом?», -спрашивает подписчик. «Какой у меня может быть стресс в 17 лет?», - удивляется Мика.
Друзей не много
«У тебя много друзей», - задают вопрос в инстаграме. Считалось, что Мика Песков дружил с блогером Саидом Губденским, который погиб в аварии на Кутузовском проспекте. После этого ЧП сын пресс-секретаря и опубликовал скандальный пост в сторис. «Настоящих друзей много не бывает», - отвечает сегодня Песков-младший.