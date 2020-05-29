17-летний сын пресс-секретаря президента ответил на вопросы подписчиков в своем Инстаграме. На прошлой неделе Мика угодил в неприятную историю из-за рассказа о нарушении правил ПДД. Дмитрию Пескову пришлось оправдывать сына.

По паспорту - Михаил

«А в Википедии ты Мик», - отметил один из подписчиков. «Вообще, по паспорту я Михаил, но с самого детства вся моя семья называет меня Мика. НЕ МИК!!!», - написал сын Пескова.

Папа ближе

«Кто тебе ближе сейчас - мама или папа? С кем больше общаешься?», - вопрос пользователя касается Екатерины Солоницкой (предыдущей жены Дмитрия Пескова). «Сейчас больше с папой, так как мама живет за границей, а я в Москве. Оба очень близки, как ни странно», - ответил Мика.

Моргенштерн - крутой

Один из пользователей спросил об отношению к популярном рэперу, на которого недавно ополчился глава Следственного комитета: «Как относишься к моргену? Чёт его в последнее время прижали как-то». «Очень крутой шоумен. Очень крутая музыка», - ответил Мика Песков.

Посвятил музыке 5 лет

«Я занимался фортепиано с 6 до 11 лет. Потом забросил это дело», - признался сын пресс-секретаря.

Учится на юриста международника

По словам Мики, на пары он ходит в Одинцовский филиал МГИМО (находится недалеко от Рублево-Успенского шоссе).