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Дмитрий Песков объяснил слова своего 17-летнего сына о том, что тот «продолжит гонять», несмотря на угрозы ДТП

По словам Пескова, его сын перепостил чужое сообщение

Фото: Агентство «Москва»

«Это не он»: так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил пост в Instagam своего 17-летнего сына Мики Пескова о скоростной езде по городу, который тот опубликовал после смертельной аварии с блогером Саидом Губденским. 

«Каждый раз, когда вижу аварию, или, тем более, разбивается кто-то из знакомых, я каждый раз обещаю себе ездить с головой и не гонять, но проходит 2–3 дня и начинается то же самое», – написал он в сторис. 

Фото: Телеграм-канал «Подъем»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил изданию «Подъём» и заявил, что это написал не он, а сын лишь перепостил чужое сообщение.

«Это не он. Это скриншот перепостил», – сказал пресс-секретарь изданию. 

Согласно российским правилам сдать на водительское удостоверение для авто разрешается в 17 лет, но самостоятельно водить машину можно только с совершеннолетием. 

Теги: #Песков, #ДТП

Рубрика: Общество

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