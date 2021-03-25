Дмитрий Песков объяснил слова своего 17-летнего сына о том, что тот «продолжит гонять», несмотря на угрозы ДТП
По словам Пескова, его сын перепостил чужое сообщение
«Это не он»: так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил пост в Instagam своего 17-летнего сына Мики Пескова о скоростной езде по городу, который тот опубликовал после смертельной аварии с блогером Саидом Губденским.
«Каждый раз, когда вижу аварию, или, тем более, разбивается кто-то из знакомых, я каждый раз обещаю себе ездить с головой и не гонять, но проходит 2–3 дня и начинается то же самое», – написал он в сторис.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил изданию «Подъём» и заявил, что это написал не он, а сын лишь перепостил чужое сообщение.
«Это не он. Это скриншот перепостил», – сказал пресс-секретарь изданию.
Согласно российским правилам сдать на водительское удостоверение для авто разрешается в 17 лет, но самостоятельно водить машину можно только с совершеннолетием.