Дмитрий Песков объяснил слова своего 17-летнего сына о том, что тот «продолжит гонять», несмотря на угрозы ДТП

«Это не он»: так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил пост в Instagam своего 17-летнего сына Мики Пескова о скоростной езде по городу, который тот опубликовал после смертельной аварии с блогером Саидом Губденским.

«Каждый раз, когда вижу аварию, или, тем более, разбивается кто-то из знакомых, я каждый раз обещаю себе ездить с головой и не гонять, но проходит 2–3 дня и начинается то же самое», – написал он в сторис.