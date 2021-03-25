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Расстреливать, сажать, высылать. Чиновники переходят от пропаганды вакцинации к открытым угрозам

Желая повысить показатели статистики привитых россиян, слуги народа используют любые средства

Депутат Сидоров и картина
Фото: Global Look

Самые громкие угрозы антипрививочникам

Смертная казнь

Кто: Владимир Сидоров, депутат «Единой России»

Во время заседания Рязанской областной Думы, один из депутатов так разозлился на тех, кто покупает поддельные сертификаты о вакцинации, что предложил устранять таких людей физически.

- Вообще за это надо расстреливать. Я бы и сам принял участие в этих расстрелах. Обязательно это надо делать!, — заявил Владимир Сидоров.

Позже он объяснил свои слова эмоциями и рассказал, что от коронавируса умерла его жена: «Я в эмоциях выступил, поскольку сам был в красной зоне, потерял жену. Я имел в виду, что нужны самые жесткие наказания».

Однако, к радикальным мерам по отношению к тем, кто избегает прививки от коронавируса, призывает в последнее время не он один.

Сажать в тюрьму на три года

Кто: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

В начале ноября Росздравнадзор поручил своим региональным отделениям искать людей, которые участвуют в антипрививочных кампаниях, и сообщать о них в прокуратуру и следственные органы. Наказывать активных антипрививочников собираются по статьям УК - 207.1 (Распространение ложной информации - ограничение свободы до 3 лет) и (Распространение ложной информации повлекшей тяжкие последствия - лишение свободы до 3 лет).

Инициатива была немедленно исполнена. Уже 24 ноября стало известно, что в прокуратуру и СК отправлены данные на 37 людей, которые критиковали прививочную кампанию в Интернете.

Штрафовать на сотни тысяч рублей

Кто: Александр Лукашев, член-корреспондент Российской академии наук

Вирусолог Лукашев предлагает более “гуманные” методы. По его мнению, тем, кто не призывает, а просто уклоняется от вакцинации, следует штрафовать. 

- Лечение одного больного в больнице обходится порядка 200 тысяч рублей, а считая косвенный ущерб - ближе к полумиллиону рублей. В такой ситуации вполне разумным считаю какие-то меры финансового характера, - сказал он в интервью СМИ.

Высылать из страны

Кто: Денис Нестеров, вице-мэр Каменска-Уральского (Свердловская область)

Тех, кто не выполняет коронавирусные ограничения, чиновник из Свердловской области во время совещания призвал уезжать из России: «Почему рядом со мной люди, кто не хочет выполнять эти правила? Не хотите — значит, переезжайте… Откуда они обычно пишут? Из Канады? Из Белоруссии?». По словам Дениса Нестерова, те кто привился не должны подвергать свою жизнь риску, находясь рядом с невакцинированными.

Объявлять врагами народа

Антон Красовский, глава дирекции вещания на русском языке телеканала RT

Большинство призывов жестко наказывать тех, кто уклоняется от вакцинации, звучат этой осенью. Однако, один из журналистов государственного СМИ занял жесткую позицию еще в прошлом году  

- Если ты не привился – ты враг народа, - сказал Антон Красовский, - Потому что ты можешь распространять заболевание, из-за которого из-за тебя лично умрет 4 старика, 4 диабетика, 4 человека, страдающих ишемической болезнью сердце и другими заболеваниями.

Заявление прозвучало в конце декабря 2020 года. Заметим, что к этому времени не был вакцинирован даже Владимир Путин. Он привился только спустя полгода.

Отправлять в «красную зону»

Главврачи «ковидных» больниц России

Несколько статусных медиков, включая главврача “Коммунарки” Дениса Проценко, написали открытое письмо 12 наиболее известным критикам вакцинации. Среди адресатов оказались политик Геннадий Зюганов, актер Егор Бероев, телеведущая Мария Шукшина, депутат Петр Толстой, музыкант Юрий Лоза и другие скептики. Врачи предложили им посетить «красные зоны» больниц, где лежат больные коронавирусом, реанимации и морги, чтобы те «изменили свою позицию».

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Привились – заразились. Как ковид косит VIP-персон после вакцинации
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