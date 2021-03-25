Смертная казнь

Кто: Владимир Сидоров, д епутат « Единой России »

Во время заседания Рязанской областной Думы, один из депутатов так разозлился на тех, кто покупает поддельные сертификаты о вакцинации, что предложил устранять таких людей физически.

- Вообще за это надо расстреливать. Я бы и сам принял участие в этих расстрелах. Обязательно это надо делать!, — заявил Владимир Сидоров.

Позже он объяснил свои слова эмоциями и рассказал, что от коронавируса умерла его жена: «Я в эмоциях выступил, поскольку сам был в красной зоне, потерял жену. Я имел в виду, что нужны самые жесткие наказания».

Однако, к радикальным мерам по отношению к тем, кто избегает прививки от коронавируса, призывает в последнее время не он один.