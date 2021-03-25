Опрос: Нужно ли проверять QR-коды в транспорте?

Проверка QR-кодов в транспорте, которую ввели власти Татарстана, обернулась коллапсом. Более тысячи человек были высажены из автобусов по пути на работу, а несколько кондукторов подверглись нападениям возмущенных пассажиров.

Власти считают, что неудобства носят временных характер. Местные жители жалуются на ограничения свободы передвижения и готовят петиции за отмену QR-кодов.

В будущем такие же ограничения могут ввести и в других субъектах РФ.