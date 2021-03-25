Опрос: Нужно ли проверять QR-коды в транспорте?
Опыт Татарстана получился неоднозначным
Проверка QR-кодов в транспорте, которую ввели власти Татарстана, обернулась коллапсом. Более тысячи человек были высажены из автобусов по пути на работу, а несколько кондукторов подверглись нападениям возмущенных пассажиров.
Власти считают, что неудобства носят временных характер. Местные жители жалуются на ограничения свободы передвижения и готовят петиции за отмену QR-кодов.
В будущем такие же ограничения могут ввести и в других субъектах РФ.
Несмотря на весь негатив, проверять электронные сертификаты в автобусах, метро, аэропортах, начинают и в других регионах России. С 23 ноября к Татарстану присоединилась Камчатка (пока что ограничения там касаются только межрегиональных перевозок).