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Опрос: Нужно ли проверять QR-коды в транспорте?

Опыт Татарстана получился неоднозначным

Фото: Global Look

Проверка QR-кодов в транспорте, которую ввели власти Татарстана, обернулась коллапсом. Более тысячи человек были высажены из автобусов по пути на работу, а несколько кондукторов подверглись нападениям возмущенных пассажиров.

Власти считают, что неудобства носят временных характер. Местные жители жалуются на ограничения свободы передвижения и готовят петиции за отмену QR-кодов.

В будущем такие же ограничения могут ввести и в других субъектах РФ.

Несмотря на весь негатив, проверять электронные сертификаты в автобусах, метро, аэропортах, начинают и в других регионах России. С 23 ноября к Татарстану присоединилась Камчатка (пока что ограничения там касаются только межрегиональных перевозок).

Прививка не требуется, главное - стрессоустойчивость. Объявления о найме контролеров QR-кодов заполонили сайты вакансий
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