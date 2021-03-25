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Прививка не требуется, главное - стрессоустойчивость. Объявления о найме контролеров QR-кодов заполонили сайты вакансий

Проверяльщиков ищут и в Москве, и в Хабаровском крае

Проверка qr-кодов
Фото: Global Look

В России появилась новая профессия. Работодатели в регионах России массово ищут работников, которые будут проверять QR-коды, подтверждающие прохождение вакцинации у клиентов кафе, магазинов и центров развлечений. 

По запросу «Контролер QR-кодов» популярные сайты вакансий выдают десятки объявлений. Успеть откликнуться не просто - соискатели находятся моментально. В объявлениях нет никаких специальных требований. Нужны только «вежливость, дисциплинированность, стрессоустойчивость» и тд. Работник может быть старше 45 лет. Основной инструмент - смартфон со специальным приложением.

Фото: Авито

В Миассе (Челябинская область) предлагают 20 000 рублей по графику 2/2.  

В одном из ТЦ Барнаула система оплаты другая. Здесь платят 1200 рублей за одну 10-часовую смену. Работать также придется 2/2. В Кемерово труд контролера ценится ниже - 1000 рублей за смену. Да ещё и обед на «договорной» основе.  

В Казани, где сейчас проходят массовые рейды в транспорте, контролеру QR-кодов предлагают до 40 000 рублей «грязными». 

В московском торговом комплексе «Петровско-Разумовский» совсем другие перспективы - здесь можно было выручить до 50 000 рублей. Сейчас вакансия в архиве. Работники также требуются в Липецке, Ростове-на-Дону, Хабаровске и других регионах.

При этом работодатели зачастую признают, что проверка носит поверхностный характер.

- У нас нет права требовать, чтобы клиент показывал паспорт для сверки кода, но все равно, правила требуют, чтобы контроллер в магазине был, - рассказал «Собеседнику» сотрудник мебельного магазина в Сочи, где с 1 декабря тоже вводятся обязательные QR-коды. По словам работодателя, контролер будет требоваться магазину как минимум до 18 января. Заработать можно до 20 000 рублей. При этом он добавил, что самому проверяющему не обязательно вакцинироваться.

- Вы не будете являться сотрудником нашего магазина. Будете оформлены как работник по найму. Конечно, по логике, человек, который что-то проверяет у других, сам должен этим обладать, но давить на вас и ваши принципы мы не можем, - сказал рекрутер.

Как ранее выяснял «Собеседник», QR-коды не могут считаться полноценными электронными документами. 

- Документ должен содержать информацию с реквизитами, подробные личные данные владельца, восприниматься человеком и т.д., – объясняет адвокат Артем Каракасиян.

«Закодировать всю страну»: проблему с введением QR-кодов передадут регионам
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