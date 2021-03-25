В Миассе (Челябинская область) предлагают 20 000 рублей по графику 2/2.

В одном из ТЦ Барнаула система оплаты другая. Здесь платят 1200 рублей за одну 10-часовую смену. Работать также придется 2/2. В Кемерово труд контролера ценится ниже - 1000 рублей за смену. Да ещё и обед на «договорной» основе.

В Казани, где сейчас проходят массовые рейды в транспорте, контролеру QR-кодов предлагают до 40 000 рублей «грязными».

В московском торговом комплексе «Петровско-Разумовский» совсем другие перспективы - здесь можно было выручить до 50 000 рублей. Сейчас вакансия в архиве. Работники также требуются в Липецке, Ростове-на-Дону, Хабаровске и других регионах.

При этом работодатели зачастую признают, что проверка носит поверхностный характер.

- У нас нет права требовать, чтобы клиент показывал паспорт для сверки кода, но все равно, правила требуют, чтобы контроллер в магазине был, - рассказал «Собеседнику» сотрудник мебельного магазина в Сочи, где с 1 декабря тоже вводятся обязательные QR-коды. По словам работодателя, контролер будет требоваться магазину как минимум до 18 января. Заработать можно до 20 000 рублей. При этом он добавил, что самому проверяющему не обязательно вакцинироваться.

- Вы не будете являться сотрудником нашего магазина. Будете оформлены как работник по найму. Конечно, по логике, человек, который что-то проверяет у других, сам должен этим обладать, но давить на вас и ваши принципы мы не можем, - сказал рекрутер.

Как ранее выяснял «Собеседник», QR-коды не могут считаться полноценными электронными документами.

- Документ должен содержать информацию с реквизитами, подробные личные данные владельца, восприниматься человеком и т.д., – объясняет адвокат Артем Каракасиян.