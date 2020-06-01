Болезнь, утечка данных, две статьи УК. Что грозит покупателям ковид-паспортов?
Корреспондент «Собеседника» прогулялся по черному рынку сертификатов о вакцинации
Поддельные ковид-паспорта могут избавить от неудобств во время локдауна, но обернуться проблемами посерьезнее. Не покупайте их.
Миллион клиентов
По словам главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, 80% из тех, кто заболел ковидом после прививки, купили свои сертификаты. После такого заявления не было заведено сотни уголовных дел, Гинцбурга не вызвали на допрос как свидетеля, а глава Следственного комитета Александр Бастрыкин не взял всё это под свой контроль. Ну, купили и купили.
Для того чтобы выйти на виртуальный магазин, продающий сертификаты о вакцинации, мне понадобилось всего 5 минут. В два клика такие можно найти в Telegram, форумах по пробиву, соцсетях и в поисковых сервисах. Виртуальный продавец, с которым я переписывался, уходил из сети в час ночи по московскому времени и появлялся под утро (находится не где-то в США, а в нашем часовом поясе). По правилам покупки заполненный сертификат по указанному адресу должен привезти курьер (живой соучастник преступления). В общем, для любого следователя работа – не бей лежачего. Но бьют его не сильно.
По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, к концу октября в Московской области было выявлено «более 1000 поддельных сертификатов». По официальным данным, хотя бы одну долю вакцины в России получили 51 млн человек. 2,5% от этого числа заболевает после вакцинации (1,2 млн). Если верить в то, что говорит Александр Гинцбург, число покупателей сертификатов – около 1 020 000 человек. И то, если считать только тех, кто заболел и обратился к врачу.
«Выбирайте любой город и любую вакцину»
Черный рынок ковид-паспортов достиг своего расцвета в июне 2021 года. Тогда без справки нельзя было уехать отдыхать или выйти на работу (работникам сферы услуг). Тогда, судя по данным поискового сервиса «Яндекса», сочетание слов «сертификат вакцинации купить» искали 92.848 человек. Четыре месяца спустя продавцы липовых ковид-паспортов научились новым трюкам. Если раньше местом получения вакцины можно было поставить только Саратов, Новосибирск или Ставрополь, то сейчас «черные вакцинеры» научились работать с московскими базами. Цены при этом упали почти в два раза – бизнес конкурентный. Классическое предложение сегодня выглядит так:
«Город и клинику вакцинации ставим по вашему месту проживания. Работаем абсолютно по всем городам РФ. Как происходит процесс: оплачиваете. Через 3 часа после оплаты данные отображаются по госуслугам, также предоставляем QR-код. Завтра после обеда курьер привезет оригинал по указанному адресу».
От клиента требуются только личные данные и деньги: «цена сертификата 5500₽ / медотвод 3000₽/ ПЦР 2500₽». Мне предложили «поставить» «Спутник», но уточнили, что при желании можно написать хоть «ЭпиВакКорону», хоть «КовиВак».
По словам продавца, за нарушение закона переживать не приходится – информация о прививке заносится в базу госуслуг. «Вас никак не поймают. Все официально».
До двух лет
Любой, кто покупает ковид-паспорт, рискует попасть под статью Уголовного кодекса. На это указывает статья 327 УК РФ (подделка документов). Но если уже купили, есть время одуматься.
– Статья подразумевает не приобретение, а именно использование документа для получения выгоды, – рассказал «Собеседнику» юрист Василий Воробьев. – После этого человеку может грозить до двух лет лишения свободы. Но не верю, что за это будут сажать. Летом сообщали о том, что из-за поддельных справок о вакцинации в Москве заведено 55 дел. Для такого популярного бизнеса это капля в море.
Подделка QR-кода - по другой статье
Как ни странно, гораздо большими неприятностями может обернуться подделка QR-кода. Несмотря на то, что он нужен только для прохода в театр или музей, наказание за его подделку гораздо строже.
«QR-код нельзя считать электронным документом. Документ должен содержать информацию с реквизитами, подробные личные данные владельца, восприниматься человеком и т.д.», – объясняет в своей статье адвокат Артем Каракасиян. Не имея возможности применять статью о подделке документа, власти применяют статью о... мошенничестве (от штрафа до лишения свободы на два года). Первое дело о приобретении поддельного QR-кода по этой статье полиция Москвы возбудила 8 июля.
Лица покупателей – уже в интернете
Для того чтобы оформить липовый сертификат, махинаторам придется рассказать о себе всё. «Документы, которые нужны: ФИО, дата рождения, ОМС, СНИЛС, серия и номер паспорта, адрес доставки, номер телефона. Данные в текстовом формате, без ошибок...», – перечисляет продавец, скрытый за пошлой аватаркой мультяшной медсестры. Можно ли доверить свои данные этим ребятам? Вряд ли.
На вопрос о гарантиях продавец присылает скриншоты переписок с предыдущими клиентами. Там они восхищаются сервисом и благодарят за услугу. Продавец не потрудился даже заретушировать фотографии, стереть их имена и фамилии.
«Мне скрывать нечего, сами понимаете, но вы – молорики, сделали как говорили, без базара», – благодарит продавцов по-блатному клиент Александр. Молодую девушку Ксению, по имени, фамилии и фото я без труда нашел в соцсетях и спросил – знает ли она о том, что ее данные гуляют по интернету? Ксения прочитала, но ничего не ответила.