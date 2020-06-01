Миллион клиентов

По словам главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, 80% из тех, кто заболел ковидом после прививки, купили свои сертификаты. После такого заявления не было заведено сотни уголовных дел, Гинцбурга не вызвали на допрос как свидетеля, а глава Следственного комитета Александр Бастрыкин не взял всё это под свой контроль. Ну, купили и купили.

Для того чтобы выйти на виртуальный магазин, продающий сертификаты о вакцинации, мне понадобилось всего 5 минут. В два клика такие можно найти в Telegram, форумах по пробиву, соцсетях и в поисковых сервисах. Виртуальный продавец, с которым я переписывался, уходил из сети в час ночи по московскому времени и появлялся под утро (находится не где-то в США, а в нашем часовом поясе). По правилам покупки заполненный сертификат по указанному адресу должен привезти курьер (живой соучастник преступления). В общем, для любого следователя работа – не бей лежачего. Но бьют его не сильно.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, к концу октября в Московской области было выявлено «более 1000 поддельных сертификатов». По официальным данным, хотя бы одну долю вакцины в России получили 51 млн человек. 2,5% от этого числа заболевает после вакцинации (1,2 млн). Если верить в то, что говорит Александр Гинцбург, число покупателей сертификатов – около 1 020 000 человек. И то, если считать только тех, кто заболел и обратился к врачу.