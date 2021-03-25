«Закодировать всю страну»: проблему с введением QR-кодов передадут регионам

Госдума не стала принимать законопроект о проверке QR-кодов везде, кроме аптек и магазинов первой необходимости, 19 ноября, как планировалось изначально. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что инициативу передали для обсуждения в регионах, Общественной палате, Счетной палате, Совете Федерации. Что это - задний ход или просто маневр?

-Из нас хотели сделать «злого полицейского», который должен был принять весь негатив на себя. Поэтому нынешнее решение — инициировать полномасштабное обсуждение — является логичным и мудрым, — объяснил NEWS.ru один из депутатов Госдумы на условиях анонимности.

Директор научно-исследовательского центра «Особое мнение» Екатерина Курбангалеева считает, что на фоне протестов против принудительной вакцинации и кодирования, спонтанно возникающих в разных регионах России, у власти появилось опасение перегнуть палку. История все больше напоминает всеобщее возмущение повышением пенсионного возраста - тогда тоже солидарно выступили люди разных возрастов, политических убеждений, профессий и социального статуса.

-Поскольку никто не хочет на себя принимать ответственность, то решили вопрос «подвесить» под видом необходимости широкого общественного обсуждения с привлечением регионов. А дальше либо ситуация рассосётся и необходимость в QR-кодах сама отпадёт, либо ситуация ухудшится, и все вынуждены будут согласиться, — считает Екатерина Курбангалеева.

По мнению политолога Аббаса Галлямова, Кремль сейчас пытается переложить основную ответственность на регионы. И их же сделать крайними, если вдруг что-то пойдет не так.

-Речь — о наступлении на позиции людей, которые, по сути, являются путинской электоральной базой. Обижать их — себе дороже. Поэтому Кремль и оттягивает принятие решения, пытаясь переложить часть ответственности на регионы, — говорит эксперт.

Голоса против закручивания гаек звучат даже в стенах Госдумы. Депутат от КПРФ Алексей Куринный заявил, что 70% россиян не поддерживают стремление властей закодировать всю страну.

-Вероятно, всё будет подано так, что это люди снизу просят принять такие законы. Ресурсы для принятия законопроектов, конечно, имеются. Вопрос в другом — насколько просчитаны политические и протестные риски, — отмечает депутат от КПРФ Алексей Куринный.

Руководитель аналитического центра «Акценты» Антон Чаблин тоже назвал введение QR-кодов «взрывоопасной темой».

-Мы уже видим, что в некоторых регионах инициатива вызвала жёсткое неприятие. Уже есть и онлайн-петиции, и митинги протеста, и обращения к президенту. Это показатель того, что «антиковидная» повестка из общественного дискурса не только не ушла, но и для всё большей части населения становится, увы, актуальной, — перечисляет Чаблин.

Адвокат Григорий Сарбаев добавляет, что принуждение демонстрировать QR-код о прививке или перенесённой болезни всем подряд для проверки нарушает конституционный принцип неприкосновенности частной жизни, а в ряде случаев может унижать человеческое достоинство.

Согласно опросам, большинство россиян не разделяют намерение власти «закодировать» всю страну. По данным рекрутингового агентства SuperJob, 42% респондентов высказались против введения кодов. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) обнародовали свое исследование, из которого следует, что 74% граждан откажутся от путешествий в случае появления контроля QR-кодов.