Главврачи пригласили известных противников вакцинации на экскурсию в морги и реанимации

Главврачи крупных «ковидных» больниц России предложили известным общественным деятелям, политикам и другим противникам вакцин, выступающим против обязательной вакцинации и ограничительных мер для борьбы с эпидемией, посетить «красные зоны» больниц, где лежат больные COVID-19, реанимации и морги, передает РБК.

Письмо с обращением подписал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, главврач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы № 15 Валерий Вечорко, главврач ГКБ № 67 Андрей Шкода. Помимо главврачей московских клиник письмо подписал главврач Боткинской больницы в Санкт-Петербурге Денис Гусев, главврачи из Самары, Сочи, Краснодара и Ханты-Мансийска.

«Нам известна ваша позиция по поводу вакцинации граждан России от COVID-19. Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь, чем. Однако учитывая, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по «красным зонам», реанимациям и паталогоанатомическим отделениям наших больниц. Может быть после этого вы измените свою позицию и меньше людей будет умирать», – говорится в письме.

Обращение адресовано 12 известным личностям, среди которых лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава «Справедливой России» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы от «Единой России» Петр Толстой, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, актриса Мария Шукшина, певицы Наталья Ветлицкая и Катя Лель, актеры Егор Бероев и Оскар Кучера, лидер группы «Алиса» Константин Кинчев, музыкант Юрий Лоза.