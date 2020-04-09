Бастрыкин признал, что пытки в России носят системный характер – это он про ЕГЭ

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе одного из своих публичных выступлений дал оценку деятельности системы образования в России и раскритиковал Единый государственный экзамен, назвав его формой «пытки».

«Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения, — призвал Бастрыкин. — Отменить ЕГЭ (...) Это просто пытка какая-то для молодежи» (цитата по РИА Новости).

Александр Бастрыкин является председателем Следственного комитета с 2011 года, когда этот орган был основан. Ведомство по закону является самостоятельным федеральным государственным органом, подотчетным напрямую президенту, таким образом формально СК не входит в структуру правительства и даже косвенно не обладает правом законодательной инициативы, а также не может давать официальные отзывы законопроектам.

Согласно ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации», в котором перечислены основные обязанности ведомства, контроля за сферой образования среди них также нет.

Единый государственный экзамен вводился в России с середины 2000-х годов. Его курируют Министерство просвещения, отвечающее за среднее образование в России, и Рособрнадзор, выполняющий функцию регулятора. По озвученному в сентябре этого года мнению Рособрнадзора, полная отмена ЕГЭ может привести к «понижению качества образования».