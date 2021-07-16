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Не только по ЕГЭ. Абитуриентам хотят разрешить выбрать, как поступать в вуз

В вуз могут разрешить поступать на выбор по ЕГЭ, внутренним экзаменам и испытаниям на базе профессионального образования

Фото: Global Look Press

Министерство высшего образования и науки собирается изменить порядок приема в высшие учебные заведения. Это следует из проекта документа, опубликованного на официальном портале правительства, на который обращает внимание РБК. Согласно вносимым изменениям, абитуриенты получат возможность выбирать, на основании какого из экзаменов их будут зачислять в университеты.

Всего есть три варианта: единый государственный экзамен (ЕГЭ), общеобразовательный вступительный экзамен, который проводится непосредственно вузом, либо испытания, базирующиеся на профессиональном образовании. Засчитывать будут наибольший балл, если он удовлетворяет минимальным требованиям вуза, говорится в постановлении Минобрнауки.

Другим нововведением может стать возможность предоставлять вузу сведения о необходимом документе, который загружается через специальный сервис для онлайн-поступления, а не самого документа.

Кроме того, зачислять в вузы теперь предлагается не до 3, а до 9 августа.

Теги: #ЕГЭ

Рубрика: Общество

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