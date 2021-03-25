Прощание с актером Валерием Гаркалиным пройдет на Миусском кладбище в Москве

Актёра Валерия Гаркалина, который вчера скончался от коронавируса, похоронят рядом с супругой на Миусском кладбище в Москве 23 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИТИС.

«С 11:00 до 13:00 гражданская панихида в Учебном театре ГИТИС по адресу: Большой Гнездниковский пер., д. 10. (…) В 15:00 отпевание и захоронение на Миусском кладбище», – рассказали в пресс-службе.

Валерий Гаркалин скончался от коронавируса после длительной госпитализации (в больнице он находился со 2 октября), ему было 67 лет.

Среди самых известных работ Гаркалина – роли в фильмах «Ширли-мырли», «Андерсен. Жизнь без любви», «Детки напрокат», а также в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Дом кувырком». С 2002 года он преподавал в Российском институте театрального искусства - ГИТИС. Был профессором кафедры эстрадного искусства, руководителем мастерской.