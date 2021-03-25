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Гаркалин оставил сотни миллионов: за наследство актёра начнётся война

Друзья артиста ожидают появления внебрачных детей

Фото: Global Look Press

Всё имущество актёра Валерия Гаркалина, скончавшегося от коронавируса, отойдёт его ближайшим родственникам: единственной дочери Нике и внуку Тимофею. Впрочем, в актёрской среде не исключают: за наследство артиста в самое ближайшее время может начаться настоящая война. Ведь актёр оставил после себя сотни миллионов рублей.

Валерий Борисович никогда не кичился своим состоянием, но жил актёр вполне комфортно. Артист преподавал в ГИТИСе, снимался в кино и гастролировал по стране с антрепризами. За свою работу Гаркалин получал хорошие деньги.

- Валера не был олигархом, но жил безбедно, - рассказал нам его близкий друг, попросивший не называть его имени. – У него были деньги на счетах в банках. Могло быть и ещё больше. Но Гаркалин потратился на строительство дома в Подмосковье, в который въехал несколько лет назад. Сначала у него там был участок в 15 соток, потом он прикупил ещё 30. Все средства уходили на строительство.

Кроме того, после Гаркалина осталась его роскошная трёхкомнатная квартира в Москве. Расположена она в самом центре: на Тверской-Ямской. Её цена - несколько десятков миллионов рублей.

- Очень боимся, что за наследство Валеры начнётся война, как это часто бывает после смерти известных людей, - продолжает друг Гаркалина. – Начнут объявляться родственники, внебрачные дети. В последнее время Валера не куролесил, но в молодости, сами понимаете, всякое бывало. Кто из нас безгрешен? Могу объявиться и аферисты, которые затаскают дочь и внука по судам...

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