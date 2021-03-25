Актер Валерий Гаркалин умер от ковида. Он был привит

Народный артист России Валерий Гаркалин скончался после длительной госпитализации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского. Актеру было 67 лет.

«Мне сообщили, что Валерий Гаркалин, к сожалению, умер», — сказал Заславский.

Ещё месяц назад актера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких из-за последствий коронавирусной инфекции. У него также была хроническая болезнь сердца, осложнившая протекание болезни. О госпитализации Гаркалина стало известно 5 октября.

Артист был привит двумя дозами вакцины от коронавируса.

Среди самых известных работ Гаркалина – роли в фильмах «Ширли-мырли», «Андерсен. Жизнь без любви», «Детки напрокат», а также в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Дом кувырком».