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Валерий Гаркалин попал в больницу

У артиста обнаружили коронавирус

Фото: АГН "Москва"

В ГИТИСе сообщили, что актер и преподаватель института Валерий Гаркалин госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

-Накануне почувствовал себя плохо и решил сдать анализы, - рассказала дочь актера, Ника Гаркалина. - Чувствует он себя более-менее ничего.

Женщина опровергла информацию о критическом состоянии актера и сообщила, что врачи пока не берутся прогнозировать, сколько артист пробудет в больнице.

-Валерий Гаркалин приехал со съёмок, решили сделать тест на COVID-19, тест оказался положительным, — дополнили в ГИТИСе.

В вузе сообщили, что состояние артиста стабильное и его жизни "ничего не угрожает".

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