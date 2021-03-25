Валерий Гаркалин попал в больницу

В ГИТИСе сообщили, что актер и преподаватель института Валерий Гаркалин госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

-Накануне почувствовал себя плохо и решил сдать анализы, - рассказала дочь актера, Ника Гаркалина. - Чувствует он себя более-менее ничего.

Женщина опровергла информацию о критическом состоянии актера и сообщила, что врачи пока не берутся прогнозировать, сколько артист пробудет в больнице.

-Валерий Гаркалин приехал со съёмок, решили сделать тест на COVID-19, тест оказался положительным, — дополнили в ГИТИСе.

В вузе сообщили, что состояние артиста стабильное и его жизни "ничего не угрожает".