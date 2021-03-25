Актер Валерий Гаркалин подключен к аппарату ИВЛ. Он привит от ковида

Дочь народного артиста Валерия Гаркалина Ника Гаркалина сообщила, что врачи подключили её отца к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает РИА Новости. В начале октября актер был госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию и поражением 25-50% легких.

67-летний глава мастерской факультета эстрады ГИТИСа, как уточняла ранее его дочь, прошел курс вакцинации от COVID-19. Решение о подключении к аппарату ИВЛ принято в том числе в связи с хроническим заболеванием сердца у актера.

Накануне сообщалось, что Гаркалин переведен в реаниматологическое отделение в московском ковидном госпитале в Коммунарке.

Среди работ Гаркалина – роли в фильмах «Ширли-мырли», «Андерсен. Жизнь без любви», «Детки напрокат», а также в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Дом кувырком».