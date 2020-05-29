Заболевшего ковидом актера Валерия Гаркалина перевели в реанимацию

У актера Валерия Гаркалина, который находился в больнице из-за коронавируса, сегодня ночью ухудшилось состояние и он был переведет в реанимацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИТИС.

«В реанимации, но он в сознании. Ночью стало хуже», – рассказали в пресс-службе агентству.

Валерий Гаркалин – народный и заслуженный артист России, родился 11 апреля 1954 года. В 1988 году окончил режиссерский факультет массовых представлений ГИТИСа. Был принят Валентином Плучеком в труппу Московского академического Театра Сатиры, актером которого был до 2001 года. Играл на сцене театра-студии «Человек», театра им. А.С.Пушкина. C 2002 года он был руководителем мастерской Факультета эстрады РАТИ-ГИТИСа. Снимался в таких фильмах и сериалах как «Ширли-мырли», «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня».

О том, что актер попал в больницу с коронавирусом, сообщила вчера его дочь.