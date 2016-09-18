Валерий Гаркалин: «Наше государство страдает страшной болезнью – нелюбви к ближнему»

О политике

- Я считаю, политическая жизнь бессмысленна. Наше государство страдает страшной болезнью – нелюбви к ближнему. Я сейчас говорю именно о политиках. Вы послушайте их интонацию, тон, стиль, это ужасно, что они говорят друг о друге и друг другу! Театр – это условность в меру безусловности. И эту идею создал и реализовал когда-то Шекспир, который поэтому и остался в веках. А разве актеров сегодняшнего политического театра кто-то вспомнит хотя бы через пятьдесят лет?! Не думаю.

Об эмиграции

- Я буду жить здесь, в своей стране. Сколько мне осталось?! Десять лет, двадцать, буду только здесь. Потому, что я – носитель слова. Моя профессия связана с этим важным моментом. Не могу уехать отсюда по этой причине. И в этом моя серьезная акция, если хотите, миссия.

О фильме «Ширли-мырли»

- Я никогда не думал: нравится моя работа или нет. И не надо об этом думать. Конечно, кто-то тот или иной фильм не воспримет, и это нормально. Главное, чтобы было интересно, не скучно, и Меньшову это удалось. Более того, я бы сравнил этот фильм с работами Чарли Чаплина. Мы с Меньшовым работали так же, как и он на съемочной площадке. Многие смешные трюки и шутки рождались у нас прямо на съемках. Вспомните сцену с зеркалом, когда два брата близнеца повторяют движения друг друга, - типичная чаплинская история. И вообще я считаю, это были самые лучшие мои съемки.