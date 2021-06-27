Валерий Гаркалин: "Меньшов умел объединить зал в одну общую эмоцию"

Актер театра и кино Валерий Гаркалин в интервью Sobesednik.ru рассказал о самом важном рубеже в своей жизни.

– Какой фильм Владимира Меньшова для вас стал самым важным?

– Конечно тот, в котором я снимался. Тот, который мы с Владимиром Владимировичем создавали под названием «Шырли-мырли».

Люди старшего поколения могли говорить о том, что что-то было «до войны» и «после». Война как рубеж. Так и для меня это картина «Шырли-мырли» в моей биографии. Роль этой картины в моей судьбе трудно переоценить, она принесла мне успех, радость творческую и человеческую, популярность – не легкую и быструю, а серьезную.

Эта картина пришла в каждую семью и стала по-настоящему народной комедией. Как впрочем и все фильмы Меньшова – они отличаются тем, что имеют самый широкий диапазон восприятия: их может смотреть и сухой интеллигент, и простой человек.

Угодить или понравиться всем в искусстве – крайне трудная задача. Чтобы объединить зал в одну общую эмоцию, на это был способен Меньшов и в «Шырли-мырли», оно проявилось с такой мощью, как ни в одном другом фильме.