«Какой-то особый цинизм»: Сенатор Нарусова назвала «пыткой» жестокое задержание 14-летней пятью полицейскими

Член Совета Федерации Людмила Нарусова прокомментировала нашумевший инцидент, который произошел в Санкт-Петербурге несколькими днями ранее. Тогда сотрудники полиции решили силой запихнуть в служебное авто 14-летнюю девочку, доведя её до истерики, однако так и не добившись своего.

«Думаю, что сейчас им припишут превышение полномочий, хотя, по сути дела, — это разновидность пытки. И моральная [пытка] и физическая»,

— раскритиковала г-жа Нарусова действия силовиков в эфире телеканала «Дождь», объявленного в России «иностранным агентом».

Сенатор также согласилась с оценкой ведущего, что полицейские в данном случае чувствовали «свою безнаказанность».

Более того, по её данным, задерживавшие ребёнка силовики написали в рапорте, что 14-летняя девочка «оказала жёсткое сопротивление сотрудникам правоохранительных органов». По мнению члена верхней палаты российского парламента, это «какой-то особый цинизм».

«Пять здоровых мужиков и девочка, ребёнок. Она оказала им такое сопротивление, что они применили к ней такие неадекватные меры», — возмущается Нарусова.

Напомним, что в результате инцидента МВД уже начало внутреннюю проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении сотрудниками полиции должностных полномочий. При этом родители девочки зафиксировали полученные ей травмы и написали заявление в прокуратуру.