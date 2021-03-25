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Главное к утру: уголовное дело против задержавших школьницу полицейских, арест подозреваемого в педофилии депутата

Коротко о главных новостях к утру 19 ноября

Фото: Global Look Press

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении сотрудников полиции, которые с применением силы задержали 14-летнюю девочку в Калининском районе города. Ранее видеозапись задержания ребенка разошлась по интернету и возмутила многих россиян. Прохожие сняли на видео, как полицейские пытались запихнуть школьницу в машину, чтобы отвезти ее в отдел за переход дороги в неположенном месте. Как сообщили в СКР по Санкт-Петербургу, уголовное дело возбуждено по признакам преступления по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Расследование находится на особом контроле руководства Главного следственного управления СК России по Петербургу.

Суд отправил под арест депутата Законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова, ранее его задержали по подозрению в растлении ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Владивостоку. По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная в городе Владивостоке, при общении с 11-летним ребенком демонстрировал ему предмет интимного характера и доносил ему информацию о его предназначении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). 

В 16 регионах России ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для студентов старше 18 лет. Как сообщает РИА Новости, обязательная вакцинация для студентов введена в Амурской, Владимирской, Курской, Иркутской, Волгоградской, Томской, Кемеровской и Архангельской областях, Пермском и Краснодарском краях, Калмыкии, Дагестане, Марий Эл, Адыгее, Бурятии и Туве. В Санкт-Петербурге, Татарстане, Астрахани, Нижегородской и Калужской областях вакцинироваться необходимо будет только для прохождения практики за пределами учебного заведения. 

После нерабочих дней уровень заболеваемости COVID-19 в Москве упал вдвое. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 

«С момента окончания нерабочих дней у нас падение заболеваемости, совокупно за этот период, на 50%, госпитализаций – на 45%», – цитирует Ракову РИА Новости.

В инновационном центре «Сколково» в Москве произошел пожар. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в Сколково загорелась лаборатория площадью 100 кв. м. К тушению была привлечена пожарная охрана центра и пожарные МЧС. Как отмечается, возгорание удалось ликвидировать, в результате ЧП никто не пострадал.

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