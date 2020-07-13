Нобелевские лауреаты Горбачёв и Муратов призвали отозвать иск о ликвидации «Мемориала»

Требование Генеральной прокуратуры ликвидировать «Мемориал»* «вызвало в стране тревогу и беспокойство», уверены бывший президент СССР Михаил Горбачёв и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Сами лауреаты Нобелевской премии мира это беспокойство разделяют и призывают ведомство отказаться от своих претензий.

«На 25 ноября назначено рассмотрение в суде обращения Генпрокуратуры РФ о ликвидации общества «Мемориал». Многолетняя деятельность «Мемориала» всегда была направлена на восстановление исторической справедливости, сохранение памяти о сотнях тысяч погибших и пострадавших в годы репрессий, недопущение подобного сейчас и в будущем», — пишут они в совместном письме в прокуратуру, с которым ознакомился «Интерфакс».

Горбачёв и Муратов призывают Генпрокуратуру решить свои претензии без привлечения суда, а Верховный суд они просят перенести заседание, чтобы «дать возможность путём совместных усилий снять эту болезненную для страны проблему».

Напомним, что ранее аналогичное требование к генеральному прокурору России Игорю Краснову выдвинула фракция «Яблоко» в Мосгордуме, депутаты которой заявили о незаконности действий ведомства. Они также заявили, что само по себе требование ликвидировать «Мемориал» является преступлением против российского общества.

Предотвратить ликвидацию «Мемориала» российские власти также призвали Евросоюз, председатель ОБСЕ и Госдепартамент США. Сотни тысяч россиян и сотни общественных организаций и СМИ также подписали петицию с таким требованием.

Представлять «Мемориал» в суде будут известные адвокаты Илья Новиков и Генри Резник. Последний также входит в состав Совета по правам человека при президенте России и является вице-президентом Московской коллегии адвокатов.

Прокуратура считает, что «Мемориал» нужно ликвидировать из-за нарушений закона об «иностранных агентах».

*«Мемориал» объявлен в России «иностранным агентом».