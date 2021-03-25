Лев Пономарев*: «Желание уничтожить "Мемориал*" естественно для этой власти»

Правозащитник Лёв Пономарёв* прокомментировал для «Собеседника» события, происходящие вокруг правозащитной организации «Мемориал*». Напомним, некоторое время назад на офис организации совершили нападение так и не установленные гопники, сорвав там исторический кинопоказ. Теперь на одну из старейших правозащитных организаций страны ополчилась прокуратура. Она требует закрыть «Мемориал*», обвиняя его во всех смертных грехах, включая даже нарушение… прав человека и Конституции.

– То, что происходит вокруг «Мемориала» – это естественный путь России после того, как она встала на тоталитарный путь развития, что был избран с приходом Путина. Они думают, что именно так и надо ею управлять страной. А «Мемориал*» – это память о борьбе с тоталитарным режимом. И, конечно же, он не единственная организация, которую уничтожают, но он, бесспорно, единственная национальная гордость.

Но, я думаю, мы не позволим им это сделать. Сейчас мы видим очень большой подъём людей на защиту «Мемориала» из самых разных социальных групп. Чуть ли не 50 человек академиков подписали письмо, а академики – люди довольно осторожные. У меня сейчас оставил подпись космонавт Геннадий Падалка! Мы тоже продолжаем собирать подписи, их идёт много, очень много людей. Нам удалось применить технологию, отличающуюся от Change.org. Там подписи безымянные, просто масса, а у нас мы знаем людей, и в этом смысле это очень интересно. Подписи собирались буквально один день, и уже тысячи две есть. Думаю, этот процесс будет продолжаться.

Сейчас мы наблюдаем, как создаётся массовое движение сопротивления. Раньше такое не очень наблюдалось. С кем ни говоришь, всё твердят: «Мемориал*» не отдадим. Мы защищаем не столько конкретную организацию или конкретных людей, сколько явление. «Мемориал*» как бы отрефлексировал всё, что было в годы репрессий и показал всему миру: мы помним, что у нас были преступления, мы продолжаем это помнить и мы собираем факты. То есть это не просто какая-то акция вроде постройки памятника. Идёт осмысление того, что было. Но, к сожалению, идёт не от государства, тут всё наоборот.

Желание уничтожить «Мемориал*» – это естественный ход событий.

Дело даже не в Путине, хотя это важно, а в том, что у власти находится группировка чекистов. Они управляют внутренней политикой страны. С одной стороны, они по-другому и не могут, с другой – в 2017 году они нагло, не стесняясь, отметили столетие спецслужб России. Бортников написал статью, в которой заявил, что «с гордостью продолжаем традиции ВЧК». И почему им тогда это позволили, не отреагировали, разрешили?

Хотя, конечно, в России должны быть новые спецслужбы, начиная с 1990 года. Тогда они сделали заявление, а сейчас они его реализуют.

*Признан властями РФ иностранным агентом