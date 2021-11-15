Депутаты от «Единой России» получили методички, как говорить о QR-кодах

В правящей партии «Единая Россия» разработали инструкции о том, как депутаты должны отвечать на вопросы о введении системы QR-кодов. Об этом изданию Znak.com сообщил информированный источник, который также передал журналистам саму методичку.

Депутатам рекомендуется обращать внимание на высокое число смертей от ковида: говорить, что в день умирает больше тысячи людей, а за все время болезнь якобы унесла жизни 400 тысяч человек. Эту цифру следует сравнить с населением какого-нибудь города: «[Это] полностью население таких городов как Владимир, Нижний Тагил, Сургут», — говорится в методичке.

Отдельно в инструкции советуют делать упор на смертность среди медиков «рискующих собой, чтобы обеспечить жизнь и здоровье граждан».

Также авторы документа призывают депутатов от «Единой России» приводит примеры других стран, когда их спросят о конституционности таких мер. Среди них Китай, Сингапур и Индонезия. Указано и что конкретно говорить об этих государствах: «Китай, где закрывают целые города. Сингапур, где не оплачивают медпомощь тем, кто отказался вакцинировать. Индонезия, где отказывают предоставлять социальную помощь тем, кто не вакцинировался».

А для того, чтобы объяснить необходимость введения ковидных сертификатов приводить в пример уже нужно Евросоюз и США. Здесь же прописаны и конкретные аргументы.

Предлагается сравнивать QR-коды с запретом курения в самолётах, говорить, что вопрос «политизирован» и объяснять, что инициатива «не о «QR-кодах», а о «мерах, направленных на защиту жизни и здоровья граждан, об обеспечении их конституционных прав».

Напомним, что методички такого рода уже появлялись в России, когда речь шла об Олимпиаде в Токио. Тогда спортсменам раздавали инструкции, как отвечать на вопросы журналистов о допинг-скандалах, связанных с Россией.