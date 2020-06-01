Власти Петербурга решили не «отлавливать» пенсионеров для принудительной вакцинации

Глава комитета Санкт-Петербурга по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире регионального телевидения ответил на один из самых популярных вопросов, который задавали комментаторы после того как стало известно о введении обязательной вакцинации от коронавируса среди лиц старше 60 лет — «отлавливать» и колоть препарат против воли пенсионерам не будут.

«Не будет никто отлавливать [жителей старше 60 лет для принудительной вакцинации]», — передает его слова РИА Новости.

Г-н Лисовец заверил, что вместо этого с пожилыми людьми будут проводить профилактические телефонные беседы и приглашать сделать прививку, которая позволит снять все ограничения, накладываемые властями: «С ними [с пожилым человеком] попытаются созвониться либо участковые врачи, либо медицинские сестры и пригласить на вакцинацию (...) Если человек готов вакцинироваться, то по прошествии того времени, которое необходимо для формирования иммунитета, ему будут доступны все привычные активности».

Напомним, что непривитым пенсионерам ограничат доступ в кафе и рестораны, а также в заведения, оказывающие ряд бытовых услуг. Также в Петербурге 9 ноября обязательную вакцинацию ввели для страдающих от хронических болезней и студентов, проходящих практику на предприятиях.

Сейчас обязательную вакцинацию лиц старше 60 лет ввели в обще сумме 14 российских регионов.