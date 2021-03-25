Власти Петербурга запретят непривитым 60+ заходить в рестораны и кафе

В управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу заявили, что все невакцинированные и не получившие уникальный QR-код горожане старше 60 лет не смогут получить доступ к ряду бытовых услуг, и услуг общественного питания.

Им будет недоступен также ряд «иных услуг, перечисленных в постановлении питерского правительства о мерах по противодействию распространению в северной столице Covid-19 в редакции, действующей с 8 ноября 2021 года.

Контролировать исполнение этого постановления будет городское правительство. Тех, кто не будут соблюдать запреты и ограничения, могут привлечь к административной ответственности.

Накануне власти Петербурга рассказали, кто ответит за непривитых пенсионеров.

Обязательная вакцинация хроников и пожилых была объявлена в Питере во вторник.