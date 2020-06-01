Власти Петербурга рассказали, кто ответит за непривитых пенсионеров

Пресс-служба петербургского Роспотребднадзора ответила на один из ключевых вопросов об «обязательной» вакцинации людей старше 60 лет, которую главный санитарный врач Северной столице объявил сегодня в своем постановлении. За работающих пенсионеров, которые не станут прививаться ответит работодатель, а за неработающих — они сами.

«В случае, если гражданин безработный, вопрос вакцинации на его личном усмотрении. В случае с работающими гражданами — работодатель является лицом, ответственным за вакцинацию трудового коллектива», — приводит ответ пресс-службы ведомства «Интерфакс».

Какую именно ответственность будут нести стороны, впрочем, не уточняется. Исходя из аналогичных мер по обязательной вакцинации отдельных групп граждан, работодателей будут штрафовать за невыполнение нормы по принуждению сотрудников к вакцинации.

Идет ли речь об уголовной или административной ответственности для неработающих пенсионеров, которые откажутся выполнять «обязательное» требование Роспотребнадзора, по-прежнему неясно, хотя из ответа можно сделать вывод, что отвечать пенсионеры будут только сами перед собой.