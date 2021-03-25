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Мурашко: врачей-«антиваксеров» следует привлекать к уголовной ответственности

По словам главы Минздрава, в ситуации с COVID-19, которая наблюдается в стране, медики должны быть «более продвинутыми»

Фото: Global Look Press

Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал «крайне некорректными» выступления медиков против вакцинации от коронавируса.

«Есть несколько путей, в том числе и в уголовном законодательстве есть статьи, которые могут быть применены к тем, кто... сам создает угрозу. Не надо быть сегодня пророком, мы же видим, когда медицинские работники-"антиваксеры" заболели», – цитирует главу Минздрава «Интерфакс».

Мурашко подчеркнул, что не призывает к каким-либо «резким» действиям, однако отметил, что врачи обязаны быть в сложившейся ситуации «более продвинутыми».

Ранее «Собеседник» писал о том, что, по мнению большинства россиян, необходимость прививаться от коронавирусной инфекции останется навсегда.

Накануне министр здравоохранения заявлял, что в РФ удалось переломить ситуацию с коронавирусом за счет нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

«Зачем нам Мурашко, если Песков в медицине разбирается лучше?» В сети иронизируют над «вырванными из контекста словами» министра
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