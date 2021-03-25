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«Зачем нам Мурашко, если Песков в медицине разбирается лучше?» В сети иронизируют над «вырванными из контекста словами» министра

Россияне уверены, что конфуз связан с тем, что «опять не сговорились, поэтому пришлось друг друга поправлять, дополнять, добрехивать»

Фото: Global Look Press

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что слова министра здравоохранения Михаила Мурашко об использовании «Спутник Лайт» только для ревакцинации были вырваны из контекста.

Напомним, в минувшую субботу Мурашко заявил, что препарат должен применяться для повторной иммунизации, во время первичной нужно получить два компонента.

Песков же отметил, что «Спутник Лайт», так же как и «Спутник V», зарегистрирован в России, как и во многих странах мира, и с успехом там применяется, а его эффективность абсолютно доказана.

«Поэтому «Спутник Лайт» используется и может использоваться как для основной вакцинации, так и для довакцинирования», - добавил он.

Пресс-секретарь указал, что у обоих препаратов отличаются показатели эффективности в разных возрастных категориях, но при этом они все равно высокие, и по этому параметру российские вакцины часто обгоняют зарубежные аналоги.

И в общем-то в соцсетях эту историю, рассказанную Песковым, как и многие другие ранее – снова превратили в анекдот из оперы «он имел ввиду не то, что сказал».

«Да уж. Песков доказывает то, что недоказуемо априори. Переизбыток ума явно. А у самого Пескова, как я понимаю, антитела и ему вакцинация не нужна?» - написал читатель.

«Как достали вы со всем своим словоблудием! Путин ещё удивляется, что его друзья со званиями и степенями не прививаются. Может, поэтому и не хотят, что голова на плечах есть! А завтра Мурашко заявит, что Песков вырвал слова из контекста. А после Путин заявит, что Песков опять «как брякнет». Сами таких министров назначают, а потом за них отдуваются! Министры же сначала говорят, а потом думают!» - раздражён россиянин.

«Вот это и подтверждает то, что прививки народ опасается делать. Одни говорят одно, другие другое. Не проще ли сказать народу, что перед угрозой массовых смертей делайте прививки любой нашей вакциной в зависимости от совета врача. Меньше рассуждений. А то Собянин уже продемонстрировал, что нельзя говорить ради выпячивания своих «заслуг» - он твердил, что второй волны не будет. Жить надо реальностью, но и говорить людям надо правильно, чтобы не было кривотолков», - пишет уралец.

«Ну, раз сам Песков так сказал... Такое впечатление, что все враз стали «докторами Пилюлькиными», - пошутила молодая мама.

«Ну, давай, покажи пример, привейся, уважаемый Песков. Только не физраствором, а реальным препаратом!» - призывает житель столицы.

«Ещё один специалист-вирусолог в России объявился!» - в шоке читатель.

«Из чего вырвана фраза, из какого контекста? Фраза была короткой и однозначной. Опять не сговорились? Изолгались в хлам уже - друг друга поправляют, дополняют, добрехивают...» - разносит Пескова и Мурашко пенсионер.

«Наши чиновники за последние 1,5 года мастерство переобувания в прыжке освоили в совершенстве. Напрашивается вопрос! Зачем такой министр, если Дмитрий Песков знает больше, чем он?» - сделал напоследок вывод москвич.

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