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Сегодня, в 16:33

Подозреваемые в нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве признали вину в хулиганстве

Об этом сообщил адвокат обвиняемых

Фото: Скриншот с видео

Четыре человека, задержанные по делу о нападении на отца с ребёнком в Новой Москве, признают свою вину в хулиганстве, но отрицают обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщил адвокат обвиняемых, передаёт ТАСС

«Все четверо признают, что участвовали в драке, признают вину в хулиганстве. Но они категорически отрицают, что имели умысел на убийство, тем более ребёнка. Они также подчёркивают, что драка началась после провокации потерпевших», – заявил их адвокат.

Как пишет телеграм-канал Shot, сегодня четверых уроженцев Азербайджана доставили в Щербинский суд Москвы для избрания меры пресечения.

Конфликт произошёл 4 ноября в Новых Ватутинках, где несколько человек устроили драку с мужчиной с ребёнком на руках. Позже видеозапись инцидента появилась в интернете и делом заинтересовались правоохранители участников драки задержали. 

Сегодня следователи предъявили им обвинение в покушении на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего. Ранее они обвинялись по статье о хулиганстве. 

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