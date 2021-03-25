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Последние COVID-новости: Первый регион в России запретил ездить в общественном транспорте без QR-одов, обязательная вакцинация детей в Коста-Рике

Коротко о последних новостях о коронавирусе в России и в мире

Фото: Global Look Press

Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил о том, что в Татарстане с 22 ноября лица старше 18 лет смогут воспользоваться общественным транспортом только при наличии QR-кода или справки о медотводе. На сайте главы республики также сообщается, что с этой даты планируется приостановить действие транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе. 

Вместе с этим Минниханов рекомендовал организовать учебный процесс с допуском лиц старше 18 лет на очные занятия с предоставлением QR-кода или справки о медотводе и напомнил об обязательной вакцинации преподавателей и всех сотрудников учебных заведений.

Минздрав Коста-Рики ввел обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц младше 18 лет. Об этом сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения страны. 

«В нашей стране вакцины, включенные в основную таблицу, установленную CNVE, являются обязательными для несовершеннолетних, в том числе вакцины против ветряной оспы, полиомиелита, в последнее время против вируса папилломы человека, включенного в 2017 году, и в этом году включение иммунизации против COVID-19», – говорится на сайте министерства. 

Там также отмечается, что с 25 октября иммунизация подростков старше 12 лет открыта в общем порядке и, по данным от 2 ноября, 73% населения в возрасте от 12 до 19 лет уже получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19. 

После нововведений родители и законные представители будут ответственны за своевременную вакцинацию своих детей. 

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