Водитель скорой в Облучье опроверг сообщение о том, что собиравшиеся уволиться врачи записались на вакцинацию

Один из водителей скорой помощи из города Облучье в ЕАО, депутат Облученского районного собрания от КПРФ Иван Краснослободцев опроверг заявление правительства региона о том, что несколько медиков, которые планировали уволиться из-за обязательной вакцинации, изменили свое мнение и записались на прививку. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Дождь» (признан в России иноагентом).

«Я от вас сейчас впервые слышу, что наши сотрудники изменили свое решение», – заявил он.

По словам Краснослободцева, медики забрали заявления об увольнении, но прививаться по-прежнему не хотят. Одной из причин он называет то, что вакцина не прошла еще всех стадий испытаний.

«Мы никакие не антиваксеры, я регулярно прививаюсь от того же энцефалита – проверенными прививками. А этот препарат еще не изучен до конца и неизвестны последствия», – добавил он.

4 ноября сотрудники станции скорой помощи в городе Облучье подали заявления об увольнении из-за требования привиться от коронавируса до 15 ноября.

Сегодня утром они сообщили, что их коллектив принял решение отозвать заявления на увольнения, потому что их главная цель была достигнута и о проблеме начали говорить.

Позже в правительстве региона сообщили ЕАОMedia, что на прививки записалась часть работников скорой, которые хотели уволиться из-за вакцинации