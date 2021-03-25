В России под конец «нерабочих дней» зафиксировали новый рекорд заболеваемости COVID-19

За сутки в России выявлено 41 335 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это новый максимум за все время пандемии,

За 5 ноября зафиксировано 1 188 смертей, выздоровел за сутки еще 29 201 человек.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве (6880), Санкт-Петербурге (3138), Московской области (3085), а также Самарской (1621), Нижегородской (795) и Воронежской (795) областях.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 755 930 случаев коронавируса, зафиксировано 245 635 летальных исходов, выздоровели 7 535 172 человека.