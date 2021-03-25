Невролог: Недосыпание повышает риск заболеть COVID-19

Снизить риск заражения коронавирусом и другими сезонными заболеваниями поможет правильный режим сна, об этом сообщила в интервью радио Sputnik врач невролог-сомнолог Елена Царева.

Как рассказала врач, человек должен спать восемь часов в сутки. Если этого не происходит, недосыпание негативно сказывается не только на работе мозга, но и повышает риск заболеть респираторными вирусными заболеваниям.

Она подчеркнула, что согласно проведенным исследованиями, среди тяжело заболевших преобладают люди с недосыпом.

«Если мало спать, то страдают не только когнитивные функции. Во время сна у нас происходит много процессов, которые необходимы организму», – объяснила Царева.

Невролог рекомендует во время пандемии избегать бессонных ночей, потому что иммунитет зависит от сна.

«Иммунитет – это самое важное для нас сейчас. Он тоже формируется во время сна. Даже одна бессонная ночь может увеличить риск заболевания в несколько раз, если вы контактировали с вирусом», – добавила она.