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Невролог: Недосыпание повышает риск заболеть COVID-19

Врач рекомендует избегать бессонных ночей во время пандемии

Фото: Pixabay

Снизить риск заражения коронавирусом и другими сезонными заболеваниями поможет правильный режим сна, об этом сообщила в интервью радио Sputnik врач невролог-сомнолог Елена Царева.

Как рассказала врач, человек должен спать восемь часов в сутки. Если этого не происходит, недосыпание негативно сказывается не только на работе мозга, но и повышает риск заболеть респираторными вирусными заболеваниям. 

Она подчеркнула, что согласно проведенным исследованиями, среди тяжело заболевших преобладают люди с недосыпом. 

«Если мало спать, то страдают не только когнитивные функции. Во время сна у нас происходит много процессов, которые необходимы организму», – объяснила Царева.

Невролог рекомендует во время пандемии избегать бессонных ночей, потому что иммунитет зависит от сна. 

«Иммунитет – это самое важное для нас сейчас. Он тоже формируется во время сна. Даже одна бессонная ночь может увеличить риск заболевания в несколько раз, если вы контактировали с вирусом», – добавила она.

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