«Живой я»: Лукашенко снял маску в ковидном госпитале для подтверждения того, что он не двойник
По словам Лукашенко, он показал свое лицо, чтобы опровергнуть слухи о его двойнике, который ходит по больницам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко при посещении «Красной зоны» больницы в Орше, где лежат зараженные коронавирусом, снял защитную маску, когда разговаривал с больной пациенткой. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».
Как заявил Лукашенко, он показал свое лицо, чтобы опровергнуть слухи о том, что вместо него в больницы ходят его двойники.
«Живой я. А то некоторые пишут, что двойник приходит», – сказал он.
В октябре Лукашенко отменил в Беларуси обязательный масочный режим в общественных местах.