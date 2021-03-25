«Живой я»: Лукашенко снял маску в ковидном госпитале для подтверждения того, что он не двойник

Президент Белоруссии Александр Лукашенко при посещении «Красной зоны» больницы в Орше, где лежат зараженные коронавирусом, снял защитную маску, когда разговаривал с больной пациенткой. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Как заявил Лукашенко, он показал свое лицо, чтобы опровергнуть слухи о том, что вместо него в больницы ходят его двойники.

«Живой я. А то некоторые пишут, что двойник приходит», – сказал он.

В октябре Лукашенко отменил в Беларуси обязательный масочный режим в общественных местах.