В Беларуси отменили масочный режим. Страна на пике по случаям заражения

Министерство здравоохранения Беларуси сообщило о снятии требования об обязательном ношении средств индивидуальной защиты в общественных местах.

«Исключено требование к обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов, организаций, автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен», — говорится в сообщении ведомства.

Из приведенной формулировки можно сделать вывод, что в метро маски носить по-прежнему обязательно.

Как уточняет Telegram-канал издания TUT.BY, также отменена обязательная вакцинация курьеров и водителей такси.

В релизе Минздрава такое решение объясняется «систематизацией требований к проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий».

Согласно статистике, публикуемой по всем странам университетом Джонса Хопкинса, сейчас Беларусь находится на очередном пике заболеваемости, причем в последние несколько недель число заражений превзошло предыдущие антирекорды. Также там наблюдается максимальное за все время количество смертей за неделю.