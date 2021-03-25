Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 9:54

В Беларуси отменили масочный режим. Страна на пике по случаям заражения

Также отменяют обязательную вакцинацию водителей такси и курьеров. Всё это якобы новая тактика минздрава по борьбе с ковидом

Фото: Global Look Press

Александр Лукашенко

Министерство здравоохранения Беларуси сообщило о снятии требования об обязательном ношении средств индивидуальной защиты в общественных местах.

«Исключено требование к обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов, организаций, автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен», — говорится в сообщении ведомства.

Из приведенной формулировки можно сделать вывод, что в метро маски носить по-прежнему обязательно.

Как уточняет Telegram-канал издания TUT.BY, также отменена обязательная вакцинация курьеров и водителей такси.

В релизе Минздрава такое решение объясняется «систематизацией требований к проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий».

Согласно статистике, публикуемой по всем странам университетом Джонса Хопкинса, сейчас Беларусь находится на очередном пике заболеваемости, причем в последние несколько недель число заражений превзошло предыдущие антирекорды. Также там наблюдается максимальное за все время количество смертей за неделю. 

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 2 дня назад

Роман Баданин*: Россияне готовы оплачивать расследования про коррупцию

Расследование 21 час назад

Курортный Роман Татьяны Навки

Общество 1 день назад

Нерентабельные дети: Как уничтожают РДКБ – единственный в России уникальный центр помощи малышам

Расследование 1 неделю назад

Полный дурдом: Как руководство психиатрических центров Москвы связано с «Единой Россией»

Политика 1 неделю назад

Кооператив «Геленджик»

Общество 1 неделю назад

Одна Сатана: Супруги-сатанисты убивали и ели других поклонников дьявола

Общество 28 минут назад

Минобрнауки предложило вузам два варианта обучения в «нерабочие дни»

Политика 34 минуты назад

«Переориентация с будущего на прошлое»: Политолог предрек России судьбу СССР

Общество 53 минуты назад

Московские власти рассказали, будут ли пускать в метро без QR-кодов

Общество 1 час назад

«Подобные «выходные» будут повторяться вновь и вновь»: Проценко объяснил локдаун

Общество 1 час назад

Врач назвала единственное пожизненное противопоказание к вакцинации против COVID-19

Общество 1 час назад

Олег Шеин про новый карантин: Помощь опять получит меньшинство

Происшествия 1 час назад

На заводе по производству пороха под Рязанью прогремел взрыв, есть погибшие

Общество 2 часа назад

Главное к 22 октября: Колбаса подорожает, режиссера «Ералаша» обвиняют в педофилии, проверка в РАНХиГС

Общество 3 часа назад

Голливудский актер Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера на съемках вестерна

Политика 3 часа назад

«Голос» признали «иноагентом» из-за 200 рублей от гражданки Армении. У движения нет банковского счета

Общество 12 часов назад

Геннадий Онищенко призвал россиян сдать билеты в Крым

Политика 14 часов назад

Путин об «иноагентах» и консерватизме, локдаун в Москве, каникулы в школах, разлад в «Яблоке»: главное к вечеру 21 октября

Общество 15 часов назад

Государственные RT и ТАСС оказались в числе СМИ с иностранным финансированием

Политика 16 часов назад

Алексей Навальный: «Премию посвящаю борцам с коррупцией»

Общество 16 часов назад

Прокуратура пришла в «Шанинку» с проверкой. С делом её ректора это не связано

Общество 17 часов назад

Адвокат Павлов подал на Генпрокуратуру и Роскомнадзор в суд из-за блокировки сайта «Команды 29»

Политика 17 часов назад

Александр Кынев: Большей дискредитации вакцинации, чем указ Собянина, невозможно представить

Общество 17 часов назад

Ректору «Шанинки» делают операцию на сердце. Прокуроры требовали отправить его в СИЗО

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика