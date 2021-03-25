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Гинцбург рассказал, как детей будут вакцинировать от СOVID-19

По его словам, для детской вакцины понизят концентрацию препарата

Фото: Global Look Press

Для вакцинации подростков от коронавируса концентрацию препарата «Спутник V» снизят в пять раз, а для детей младшего возраста – в 10 раз. Об этом сообщил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

«Подобрали дозу классического "Спутника V", которая будет эффективна и безопасна для детского населения. Эта доза – исходный "Спутник V", разведенный фактически физраствором, соответственно, в пять раз. Для более младшей группы "Спутник V" разведен уже 10 раз», – заявил Гинцбург. 

Ранее Александр Гинцбург рассказал, что вакцина от COVID-19 для детей может получить название «Спутник М», где «М» обозначает маленькие. 

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