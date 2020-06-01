Мурашко: «Спутник Лайт» будут использовать только для повторной вакцинации от COVID-19
Для первой вакцинации рекомендуется использовать «Спутник V» и другие зарегистрированные в России вакцины
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о выходе новых рекомендациях Минздрава, в которых вакцину «Спутник Лайт» рекомендуют использовать только при ревакцинации от коронавируса, передает ТАСС.
«В связи с тем, что штамм дельта идет, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: "Спутник Лайт" использовать только для повторной вакцинации», – заявил он.
Как подчеркнул министр, для первой вакцинации по-прежнему рекомендуется использовать «Спутник V» и другие зарегистрированные в России вакцины.