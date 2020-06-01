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Мурашко: «Спутник Лайт» будут использовать только для повторной вакцинации от COVID-19

Для первой вакцинации рекомендуется использовать «Спутник V» и другие зарегистрированные в России вакцины

Фото: Global Look Press

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о выходе новых рекомендациях Минздрава, в которых вакцину «Спутник Лайт» рекомендуют использовать только при ревакцинации от коронавируса, передает ТАСС

«В связи с тем, что штамм дельта идет, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: "Спутник Лайт" использовать только для повторной вакцинации», – заявил он.

Как подчеркнул министр, для первой вакцинации по-прежнему рекомендуется использовать «Спутник V» и другие зарегистрированные в России вакцины.

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