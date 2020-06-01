Гинцбург: Вакцина от коронавируса для детей может получить название «Sputnik М»

Директор национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина от COVID-19 для детей может получить название «Спутник М», где «М» обозначает маленькие, передает РИА Новости.

«Наверняка останется "Спутником", по аналогии, допустим, с вакциной для детей БЦЖ, там буковку М добавляют. Я так понимаю, "маленькие". Может быть, будет литера "М" в этой вакцине», – сообщил Гинцбург.

Клиническое испытание вакцины для подростков 12-17 лет началось в Москве в июле, для этого использовали тот же «Спутник V», но в меньшей дозировке. В конце сентября центр имени Гамалеи подал в Минздрав пакет документов на регистрацию этого варианта вакцины. Отмечается, что если препарат одобрят, им будут прививать только добровольно, при согласии родителей или законных представителей детей.