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11 детей в Москве получили первый компонент вакцины от ковида

В первом этапе клинических исследований эффективности вакцины от коронавируса примут участие 50 московских детей

Фото: Global Look Press

В первом этапе клинических исследований эффективности вакцины от коронавируса примут участие 50 московских детей.

Сегодня в московской клинической больнице имени З.А. Башляевой первые одиннадцать участников исследования получили первый компонент вакцины, пишет ТАСС.

Об этом сообщил главврач больницы, на базе которой проводится исследование и по совместительству главный педиатр депздрава Исмаил Османов.

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