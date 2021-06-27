11 детей в Москве получили первый компонент вакцины от ковида

В первом этапе клинических исследований эффективности вакцины от коронавируса примут участие 50 московских детей.

Сегодня в московской клинической больнице имени З.А. Башляевой первые одиннадцать участников исследования получили первый компонент вакцины, пишет ТАСС.

Об этом сообщил главврач больницы, на базе которой проводится исследование и по совместительству главный педиатр депздрава Исмаил Османов.