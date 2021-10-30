Главное к 30 октября: Банки повышают ставки по ипотеке, ВОЗ прогнозирует новую пандемию

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество извлечь уроки из пандемии COVID-19 и готовиться к появлению ещё одного вируса, который человечество не сможет сдержать. Об этом, как передаёт ТАСС, он заявил на встрече министров финансов и здравоохранения G20 в Риме.

«Даже если мы положим конец этой пандемии, мы должны извлечь уроки, которые она нам преподаёт, и подготовиться к следующей. Несомненным с точки зрения биологии является то, что в какой-то момент появится ещё один вирус, который мы просто не сможем сдержать», – заявил он.

Российские банки начали пересматривать условия по ипотечным программам после резкого повышения ключевой ставки ЦБ до 7,5%. Как пишет РБК с 1 ноября ставки по ипотеке повысят Совкомбанк, Транскапиталбанк (ТКБ) и «Ак Барс», Альфа-банк, в первую неделю ноября условия основных ипотечных программ пересмотрит МТС Банк, к 15 ноября Абсолют Банк.

Как сообщил представитель одного из банков, повышение ставок затронет программы ипотеки на новостройки и недвижимость на вторичном рынке, а также рефинансирование ипотеки. На данный момент, некоторые банки уже повысили ставки по ипотеке.

Министр здравоохранения России, его заместители и руководство Росздравнадзора отправились в регионы с наиболее сложной ситуацией с коронавирусом для помощи в борьбе с заболеванием.

«Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, его заместители и руководство Росздравнадзора выехали по поручению президента России Владимира Путина в девять регионов с наиболее критической ситуацией с коронавирусом для организации методической и практической поддержки системам здравоохранения и медикам субъектов Российской Федерации», – передаёт РИА Новости сообщение пресс-службы Минздрава РФ.

Иностранные дипломаты в России, привитые не зарегистрированными в стране вакцинами от COVID-19, не смогли получить QR-коды, несмотря на обращение в МИД. Как сообщили РБК три источника в иностранных дипмиссиях, посольства направили летом коллективное письмо в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой оказать содействие в выдаче QR-кодов дипломатам, привитых западными вакцинами, однако их вскоре отменили и вопрос остался нерешённым.

В представительстве Евросоюза в России подтвердили, что в МИД были направлены запросы и некоторые дипломаты получили QR-коды. При этом позже подход министерства изменился и получить QR-коды стало невозможно.

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