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Умер советский диктор и ведущий программы «Время» Игорь Кириллов

Причина смерти не уточняется

Фото: Global Look Press

Советский диктор, теле-радио ведущий Игорь Кириллов умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщает «Первый канал».

«Печальная новость пришла незадолго до нашего эфира. Сегодня не стало Игоря Леонидовича Кириллова. Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих настоящий учитель. Более 20 лет он вёл программу «Время». И образ Игоря Кириллова мгновенно возникает перед глазами при упоминании слова «диктор». Он стал, пожалуй, самым узнаваемым ведущим, олицетворявшим эпоху советского телевидения. С интеллигентной внешностью, скромной улыбкой и фирменным голосом, по которому мы будем скучать», – говорится в сообщении.

Причина смерти Кириллова не уточняется. 

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