В России собираются прекратить прием в колледжи и техникумы по 43 специальностям

Министерство просвещения России предложило прекратить приём в колледжи и техникумы по 43 профессиям с 31 декабря 2021 года. Проект приказа размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, передаёт ТАСС.

Согласно документу, предлагается упразднить такие профессии как рекламный агент, контролёр банка, младшая медицинская сестра по уходу за больными, судовой повар, парикмахер, судовой бортпроводник, оператор вязально-швейного оборудования, вышивальщица, сборщик обуви, водитель городского электротранспорта и так далее.

Как отмечается, данные меры приняты «в целях приведения структуры подготовки кадров со средним профессиональным образованием в соответствие с актуальными потребностями на рынке труда, а также укрупнения профессий и специальностей по принципу расширения квалификаций». Приём на обучение этим специальностям прекратится с 31 декабря.