Youtube удалил видео президента Бразилии, который связал вакцины от коронавируса с развитием СПИД

Facebook и Instagram удалили видео, сделанное президентом Бразилии Жаиром Болсонару, в котором он связал вакцины от COVID-19 с развитием СПИДа. Блокировку они объяснили нарушением их политики, сообщает The Reuters.

«Наша политика не позволяет утверждать, что вакцины от COVID-19 убивают людей или причиняют им серьезный вред», – заявил представитель Facebook.

В YouTube подтвердили, что пошли на это по такой же причине.

«Мы удалили видео с канала Джера Болсонару за нарушение нашей политики медицинской дезинформации в отношении COVID-19 из-за утверждения о том, что вакцины не снижают риск заражения этой болезнью и что они вызывают другие инфекционные заболевания», – говорится в заявлении YouTube.

На прошлой неделе Болсонару во время трансляции процитировал сообщения, якобы поступающие из Великобритании, о связи вакцин с возможностью развития ВИЧ.

Отмечается, что? помимо удаления видео, YouTube приостановил действие канала Болсонару на семь дней.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару отказался прививаться от ковида. В марте 2021 года он призывал губернаторов и мэров отменять связанные с коронавирусом ограничения, чтобы граждане могли работать, несмотря на рекордную смертность в стране. А в конце сентября, когда он приехал в США на саммит ООН, его не пустили в ресторан из-за того, что он не вакцинирован.