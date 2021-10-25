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Youtube удалил видео президента Бразилии, который связал вакцины от коронавируса с развитием СПИД

Представители YouTube и Facebook заявили, что их политика не позволяет утверждать, будто вакцины от COVID-19 убивают людей

Фото: Global Look Press

Facebook и Instagram удалили видео, сделанное президентом Бразилии Жаиром Болсонару, в котором он связал вакцины от COVID-19 с развитием СПИДа. Блокировку они объяснили нарушением их политики, сообщает The Reuters.

«Наша политика не позволяет утверждать, что вакцины от COVID-19 убивают людей или причиняют им серьезный вред», – заявил представитель Facebook. 

В YouTube подтвердили, что пошли на это по такой же причине. 

«Мы удалили видео с канала Джера Болсонару за нарушение нашей политики медицинской дезинформации в отношении COVID-19 из-за утверждения о том, что вакцины не снижают риск заражения этой болезнью и что они вызывают другие инфекционные заболевания», – говорится в заявлении YouTube.

На прошлой неделе Болсонару во время трансляции процитировал сообщения, якобы поступающие из Великобритании, о связи вакцин с возможностью развития ВИЧ. 

Отмечается, что? помимо удаления видео, YouTube приостановил действие канала Болсонару на семь дней.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару отказался прививаться от ковида. В марте 2021 года он призывал губернаторов и мэров отменять связанные с коронавирусом ограничения, чтобы граждане могли работать, несмотря на рекордную смертность в стране. А в конце сентября, когда он приехал в США на саммит ООН, его не пустили в ресторан из-за того, что он не вакцинирован.

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