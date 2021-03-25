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Президенту Бразилии в Нью-Йорке пришлось есть на улице. В ресторан его без прививки не пустили

Если в здание нью-йоркского офиса ООН без прививки попасть можно, то в ресторан – нет. Поэтому Болсонару обслужили лишь на вынос

Фото: Instagram

В Нью-Йорке в один из местных ресторанов не пустили президента Бразилии Жаира Болсонару. Он прибыл в США, чтобы принять участие в 76-й сессии Генассаблеи ООН и захотел перекусить. Однако глава государства не привился от коронавируса, поэтому посетить ресторан ему не разрешили сотрудники заведения, пишет Reuters.

В своем Instagram министр туризма Бразилии Жилсон Машадо Нето также выложил фотографии, как ест пиццу с коллегами и президентом, стоя на улице возле входа в заведение.

В Нью-Йорке действует жесткий запрет на доступ в места общественного питания людям без сертификатов о вакцинации. При этом попасть в здание головного офиса ООН непривитый человек может.

Генсек ООН Антониу Гутьерреш, как и мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, ранее предупреждали гостей съезда о необходимости привиться перед визитом.

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