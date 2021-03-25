Президенту Бразилии в Нью-Йорке пришлось есть на улице. В ресторан его без прививки не пустили

В Нью-Йорке в один из местных ресторанов не пустили президента Бразилии Жаира Болсонару. Он прибыл в США, чтобы принять участие в 76-й сессии Генассаблеи ООН и захотел перекусить. Однако глава государства не привился от коронавируса, поэтому посетить ресторан ему не разрешили сотрудники заведения, пишет Reuters.

В своем Instagram министр туризма Бразилии Жилсон Машадо Нето также выложил фотографии, как ест пиццу с коллегами и президентом, стоя на улице возле входа в заведение.