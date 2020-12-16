Президент Бразилии отверг вакцинацию: "Моя жизнь в опасности? Это моя проблема"

Вакцинация от коронавируса должна быть полностью добровольной, считает президент Бразилии Жаир Болсонару. Сам он наотрез отказался прививаться от ковида, заявив, что это его личное дело.

«Я не буду прививаться, и точка. Моя жизнь в опасности? Это моя проблема», — сказал он в интервью телеканалу Band.

Глава государства также не уверен, что носить маску — это эффективный метод борьбы с распространением коронавируса. Ранее, в сентябре этого года, он уверял, что лишь слабые люди решают самоизолироваться из-за эпидемии: «Вы не поддались этой глупости — "оставайся дома, а экономикой займемся позже". Это для слабых», — говорил он (цитата по G1).

Как писал Sobesednik.ru, весной, чтобы Болсонару начал носить маску во время публичных выступлений, понадобилось соответсвующее решение суда, который запретил ему и другим политикам выступать без неё. Президент также кашлял на публике, не прикрывая рот. Его отказ носить маску был воспринят как проявление мачизма.

По данным Института Джонса Хопкинса, в Бразилии зарегистрировано почти семь миллионов заболевших коронавирусом. По числу случаев она находится на третьем месте в мире, а по смертям — на втором с показателем в почти 183 тысячи летальных исходов.