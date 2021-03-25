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«Разоблачив пытки, ты не станешь героем – ты за это пострадаешь»: Член СПЧ о розыске информатора Gulagu.net

Меркачева считает, нужно не разыскивать информатора, а разбираться с пытками. Галлямов называет происходящее каминг-аутом властей

Фото: Instagram @evamerkacheva

Ева Меркачева

Член Общественной наблюдательной комиссии и президентского Совета по правам человека Ева Меркачева считает, что решение МВД объявить в розыск бывшего заключенного Сергея Савельева, который выйдя из колонии передал правозащитникам из Gulagu.net огромный архив с видеозаписями жестоких пыток в исправительных учреждениях, хотя и носит формальный характер, несет в себе послание для всего общества, что разоблачать несправедливость в России небезопасно.

«Возможно, это сигнал о том, что могут наказать. Если ты разоблачил пытки, если ты разоблачил справедливость, какую-то жестокость, то ты не станешь героем, а ты ещё сам за это пострадаешь. Вот это плохой месседж, который сейчас отправлен в общество»,

— пояснила правозащитница в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

По её мнению, формальных обоснований для преследования Савельева можно найти массу, но в подобном случае, даже если с его стороны были какие-то нарушения, — они должны отойти на второй план на фоне тех нарушений, которые имели место в колониях: «На мой взгляд, тут должно всё остальное быть в сторону отложено и должны разбираться как раз факты нарушения в первую очередь, факты пыток, а уж кто это сделал, каким образом передал — мне кажется, это уже дело десятое».

Вскоре после появления новости о помещении Савельева в розыск государственный телеканал RT сообщил, что он якобы подозревается в разглашении гостайны. При этом основатель Gulagu.net Владимир Осечкин уже неоднократно напоминал, что по российскому законодательству сведения о нарушении прав человека не могут быть отнесены к государственной тайне.

Политолог Аббас Галлямов называет всё происходящее «мощным каминг-аутом» российского государства. Он интерпретирует сообщение RT следующим образом: «Они [власти] сами сознаются, что это [пытки] не перегибы на местах, что это система».

«Кто-то наверху решил: “Хватит притворяться людьми, давайте честно продемонстрируем, что мы звери”, — комментирует эти новости эксперт, оставляя открытой тему о том, согласовывалось ли это решение в Кремле. — Вопрос, соответственно, в масштабах озверения. Либо вся государственная машина ему предастся, либо её часть».
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