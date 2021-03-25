«Власти пошли по пути запугивания»: Передавший видеоархив с пытками заключенных прокомментировал объявление его в розыск
По словам Сергея Савельева, он рад, что сейчас находится во Франции и «пока еще на свободе»
Координатор Gulagu.net Сергей Савельев прокомментировал новость о том, что российские спецслужбы объявили его в розыск. Видео с ним опубликовано на официальном канале проекта «Гулагу-нет» на Youtube.
Как рассказал Савельев, он рад, что сейчас находится во Франции и «пока еще на свободе».
«Российские власти все никак не успокоятся и объявили меня в розыск. Уголовная статья там не указана, но с учетом того, что я прекрасно знаю, что я там делал и не делал – это разглашение государственной тайны. Российские власти пошли по единственному знакомому им и правильному, с учетом их точки зрения, пути, по пути силы, по пути запугиванию и снова пытаются заткнуть мне рот», – заявил он.
По его словам, власти пытались достать его пока он находился в России, но у них не получилось, теперь они хотят «заставить его замолчать» уже в другой стране.
Он также отметил, что они готовились к такому варианту событий, и его арест или устранение уже не будут иметь никакого значения для расследования, так как весь мир уже знает об этом.
Авторы проекта сообщили, что изначально понимали все риски разоблачения «пыточного конвейера ФСБ и ФСИН» и понимали, что они попытаются арестовать Сергея, который рассказал миру об этом.
«Сергей это понимал и знал, именно поэтому он покинул постсоветское пространство и запросил политическое убежище и международную защиту во Франции. (...) Мы надеемся на закон и право, на демократию и помощь. Но мы также понимаем, что рискнули своими жизнями для спасения тысяч и тысяч наших сограждан, и мы надеемся, что российский народ это поймёт и продолжит наше дело борьбы с пытками и садизмом, с этим ГУЛАГом версии 2.0», – говорится в сообщении.
Там также добавили, что направят материалы пыток в Интерпол и расскажут подробно, что на самом деле происходит в России для того, чтобы руководство Интерпола и страны-участники обсудили возможность введения моратория на участие России в этой организации.
Ранее сегодня Сергея Савельева объявили в розыск.