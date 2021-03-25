«Власти пошли по пути запугивания»: Передавший видеоархив с пытками заключенных прокомментировал объявление его в розыск

Координатор Gulagu.net Сергей Савельев прокомментировал новость о том, что российские спецслужбы объявили его в розыск. Видео с ним опубликовано на официальном канале проекта «Гулагу-нет» на Youtube.

Как рассказал Савельев, он рад, что сейчас находится во Франции и «пока еще на свободе».

«Российские власти все никак не успокоятся и объявили меня в розыск. Уголовная статья там не указана, но с учетом того, что я прекрасно знаю, что я там делал и не делал – это разглашение государственной тайны. Российские власти пошли по единственному знакомому им и правильному, с учетом их точки зрения, пути, по пути силы, по пути запугиванию и снова пытаются заткнуть мне рот», – заявил он.

По его словам, власти пытались достать его пока он находился в России, но у них не получилось, теперь они хотят «заставить его замолчать» уже в другой стране.

Он также отметил, что они готовились к такому варианту событий, и его арест или устранение уже не будут иметь никакого значения для расследования, так как весь мир уже знает об этом.